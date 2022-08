Een valse start voor de topclubs: wat loopt er mis bij Club Brugge, Anderlecht en KAA Gent?

Club Brugge (3 op 6): "Het begint met de ingesteldheid"

De snoeiharde reacties achteraf logen er niet om. Het verrassende verlies in Eupen is bijzonder hard aangekomen bij Club Brugge. Ook Tom Boudeweel was in zijn commentaar op Radio 1 al kritisch voor de prestatie van blauw-zwart: "Wat Club toonde, was zelden gezien door een kern met zoveel kwaliteit", blikt hij een dag later nog even scherp terug. "Een echte aanfluiting - zeker voor de fans." Nochtans hadden die met velen de verre trip naar de Oostkantons gemaakt. "De twee vakken zaten vol", zag Boudeweel. "Sommige mensen van supportersclubs waren al van half zeven 's ochtends in de weer en pas net voor middernacht opnieuw thuis. En dan zie je jouw spelers zoiets presteren..."

Zowel vanuit de spelersgroep als de staf kwam er geen vonk in het spel Tom Boudeweel

Opvallend was achteraf de uitspraak van draaischijf Hans Vanaken, die verkondigde dat "er een lijn ontbreekt in het spel". "Maar het ging verder dan dat", vond Boudeweel. "Het begint allemaal met de ingesteldheid. Ze liepen bijna 100 minuten rond te tsjokken, zonder een kans bij elkaar te voetballen." Verrassend. Zeker omdat kersvers trainer Carl Hoefkens normaal symbool staat voor een vechtersmentaliteit. Toch kreeg hij zijn pionnen niet op scherp. "Zowel vanuit de spelersgroep als de staf kwam er geen vonk in het spel." "Weet je, na drie landstitels op rij ga je er misschien vanuit dat je zo'n klus wel even zult klaren, maar zo werkt het natuurlijk niet. Clubs zoals Eupen en Cercle leveren ook goed werk, hé. Dat mogen we allerminst vergeten - ze domineerden onze topclubs dit weekend op alle vlakken." Prioriteit nummer één voor Club moet volgens Boudeweel zijn om eindelijk defensieve stabiliteit te vinden. "Want dat blijft toch een groot probleem. In de play-offs bleven ze vaak met wat geluk overeind, maar op lange termijn lukt het dan niet. Er moet nu een reactie én vooruitgang komen."

Wanneer zien we het vuur van Carl Hoefkens terug bij Club Brugge?

KAA Gent (2 op 6): "Gegokt met veel te kleine kern"

Twee zekere zeges uit handen gegeven. Ook in de Ghelamco Arena hadden ze zich de competitiestart helemaal anders voorgesteld. Zowel tegen Standard (dat met 10 speelde) als STVV haalde KAA Gent de voet veel te vroeg van het gaspedaal. Gemakzucht? Boudeweel vermoedt dat de oorzaak elders ligt. "Het heeft vooral te maken met de afwezigheid van een aantal sleutelspelers", oordeelt hij. "Kijk, het bestuur heeft volgens mij het risico genomen om met dezelfde kern als vorig jaar - aangevuld met Hugo Cuypers - door te gaan. Die gok betalen ze nu cash. Nochtans waren Depoitre en Vadis al probleemgevallen, De Sart en Tissoudali is pech."

De blessure van Tissoudali is een dubbel verlies: je kunt hem niet meer verkopen én niet meer inzetten. Tom Boudeweel

"Zeker met het oog op Europees voetbal is de Gentse kern veel te smal. Je moet maar eens kijken wie er zaterdag op de bank zat tegen STVV... En dan is er nu nog die zware kruisbandblessure van Tissoudali. Dat is een dubbel verlies: je kunt hem niet meer verkopen én niet meer inzetten. Wie gaat nu voor de flitsen zorgen?" Conclusie: algemeen manager Michel Louwagie zal de komende weken nog flink moeten uitpakken. Zelfs in doel is er schaarste bij de Buffalo's. "Want met alleen Davy Roef kan je onmogelijk Europa in", vindt Boudeweel. "Fortin en De Schrevel mogen dan wel twee jonge keepers met potentieel zijn, maar op internationaal niveau wegen ze nog te licht. En dat moet voor onze clubs toch de standaard zijn?"

Tarik Tissoudali zien we de komende zes maanden niet meer in actie door een kruisbandletsel.

Anderlecht (3 op 6): "Automatismen hebben tijd nodig"

Een stap vooruit en weer eentje achteruit voor Anderlecht. Op Jan Breydel slaagde de recordkampioen er zelfs niet in om één deftige kans bij elkaar te voetballen. Een eerste nederlaag dit seizoen was onvermijdelijk. "De start van Anderlecht verbaast mij toch een beetje", aldus Boudeweel. "Ik was optimistisch na de komst van enkele talentvolle spelers, maar blijkbaar hebben ze nog tijd nodig om het spelsysteem op te pikken. Of leggen we de lat na twee speeldagen iets te hoog? Iedereen weet dat automatismen kweken tijd nodig heeft."

Felice Mazzu leverde bij Union een werk van twee jaar af. Bij Anderlecht is hij pas anderhalve maand bezig. Tom Boudeweel