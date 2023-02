Duitse beker: geen problemen voor titelverdediger RB Leipzig tegen Hoffenheim

Voor de 4e keer in 5 jaar heeft RB Leipzig zich voor de kwartfinales van de beker geplaatst. Hoffenheim kon niet verbergen dat de vorm in 2023 dramatisch is. Toen het kalf al verdronken was, kreeg ex-Club-verdediger Nsoki ook nog eens rood.

Union Berlijn, de verrassende nummer 2 in de Bundesliga, laat ook de Duitse beker niet liggen. Bij Wolfsburg was er geen spoor van doelman Casteels en bleef Bornauw op de bank. Kevin Behrens werd de matchwinnaar met de 2-1 tien minuten voor tijd.

23 uur 07. Bayern schrikt even, maar duwt dan door. Bayern München keek in Augsburg al na 9 minuten tegen een achterstand na een doelpunt van Mads Pedersen. De Deen deed de bezoekers pijn met zijn afstandsschot. Choupo-Moting hing de bordjes voor het halfuur in evenwicht, en na de rust kwam Bayern op voorsprong dankzij Kimmich. Na een tweede treffer van Choupo-Moting leek het broodje voor de bezoekers gebakken, maar dat was niet zo. Upamecano zorgde met een owngoal opnieuw voor spanning. Pas in het slot kon Bayern opgelucht ademhalen na nog eens twee goals van Musiala en Davies. .