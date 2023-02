Duitse beker: Dortmund heeft niet veel overschot, Nürnberg enige niet-eersteklasser in kwartfinales

clock 23:29 23 uur 29. Dortmund met weinig overschot. De enige affiche tussen eersteklasers in de 1/8e finales was een prooi voor Borussia Dortmund. Tegen lokale rivaal Bochum - dat in de staart van de Bundesliga kampeert - moest het wel nog zwoegen. Emre Can had Dortmund net voor de rust op voorsprong gebracht. Maar een penalty bracht Bochum weer opzij. Marco Reus kroonde zich 20 minuten voor tijd tot matchwinnaar met de 2-1. Eerder op de avond plaatste tweedeklasser Nürnberg zich als enige niet-eersteklasser voor de kwartfinales na penalty's tegen Düsseldorf (ook een tweedeklasser). . Dortmund met weinig overschot De enige affiche tussen eersteklasers in de 1/8e finales was een prooi voor Borussia Dortmund. Tegen lokale rivaal Bochum - dat in de staart van de Bundesliga kampeert - moest het wel nog zwoegen.



Emre Can had Dortmund net voor de rust op voorsprong gebracht. Maar een penalty bracht Bochum weer opzij. Marco Reus kroonde zich 20 minuten voor tijd tot matchwinnaar met de 2-1.



Eerder op de avond plaatste tweedeklasser Nürnberg zich als enige niet-eersteklasser voor de kwartfinales na penalty's tegen Düsseldorf (ook een tweedeklasser).

clock 23:01 23 uur 01. Ook Frankfurt flikt het. 6 kwartfinalisten zijn bekend in de Duitse beker en het zijn 6 eersteklassers. Frankfurt volgde het voorbeeld en rekende af met Darmstadt. Kolo Muani, de man die dé kans op een Franse wereldtitel liet liggen, opende snel de score, maar de bezoekers sloegen op het halfuur toe. Honsak scoorde twee keer, maar uiteindelijk ging Frankfurt er nog op en over: 4-2.

clock 20:02 20 uur 02. Freiburg komt met de schrik vrij. Freiburg, een van de revelaties in de Bundesliga, heeft bibbergeld betaald tegen Sandhausen. De club vecht voor het behoud in de Duitse tweede klasse, maar in de beker gaf het zich pas gewonnen in de slotminuten. Een owngoal in de 87e minuut hielp Freiburg een handje, Petersen stelde de zege veilig in de 95e minuut: 0-2.

clock 22:38 22 uur 38. Opluchting bij Bayern München. In de competitie loopt het de jongste weken voor geen meter, in de beker gaat het beter. Bayern München heeft Mainz makkelijk ingeblikt. Aanwinst Cancelo had amper een kwartier nodig om zijn eerste assist uit te delen. Choupo-Moting was de afwerker met dienst, Musiala en Sane telden Mainz nog voor de pauze uit. In de slotfase legde Davies de 0-4-eindstand vast. Het is de eerste zege van Bayern dit jaar.

clock 22:37 22 uur 37. Bayern bibberde vanavond niet.

clock 19:59 19 uur 59. Titelverdediger Leipzig vlot door. Voor de 4e keer in 5 jaar heeft RB Leipzig zich voor de kwartfinales van de beker geplaatst. Hoffenheim kon niet verbergen dat de vorm in 2023 dramatisch is. Toen het kalf al verdronken was, kreeg ex-Club-verdediger Nsoki ook nog eens rood.



clock 23:04 Union Berlijn, de verrassende nummer 2 in de Bundesliga, laat ook de Duitse beker niet liggen. Bij Wolfsburg was er geen spoor van doelman Casteels en bleef Bornauw op de bank. Kevin Behrens werd de matchwinnaar met de 2-1 tien minuten voor tijd. 23 uur 04. Union Berlijn, de verrassende nummer 2 in de Bundesliga, laat ook de Duitse beker niet liggen. Bij Wolfsburg was er geen spoor van doelman Casteels en bleef Bornauw op de bank. Kevin Behrens werd de matchwinnaar met de 2-1 tien minuten voor tijd.

clock 23:13 De tweede goal van Bayern. 23 uur 13. De tweede goal van Bayern

clock 23:12 De openingsgoal van Mads Pedersen (Augsburg). 23 uur 12. De openingsgoal van Mads Pedersen (Augsburg)

clock 23:07 23 uur 07. Bayern schrikt even, maar duwt dan door. Bayern München keek in Augsburg al na 9 minuten tegen een achterstand na een doelpunt van Mads Pedersen. De Deen deed de bezoekers pijn met zijn afstandsschot. Choupo-Moting hing de bordjes voor het halfuur in evenwicht, en na de rust kwam Bayern op voorsprong dankzij Kimmich. Na een tweede treffer van Choupo-Moting leek het broodje voor de bezoekers gebakken, maar dat was niet zo. Upamecano zorgde met een owngoal opnieuw voor spanning. Pas in het slot kon Bayern opgelucht ademhalen na nog eens twee goals van Musiala en Davies.

Choupo-Moting hing de bordjes voor het halfuur in evenwicht, en na de rust kwam Bayern op voorsprong dankzij Kimmich. Na een tweede treffer van Choupo-Moting leek het broodje voor de bezoekers gebakken, maar dat was niet zo. Upamecano zorgde met een owngoal opnieuw voor spanning.

Pas in het slot kon Bayern opgelucht ademhalen na nog eens twee goals van Musiala en Davies.

clock 21:01 Werder Bremen ligt uit de beker na een penaltyreeks tegen een derdeklasser. 21 uur 01. Werder Bremen ligt uit de beker na een penaltyreeks tegen een derdeklasser.

clock 20:30 De 1e goal van Dortmund. 20 uur 30. De 1e goal van Dortmund

clock 20:09 20 uur 09. Dortmund-Belgen stoten door. Borussia Dortmund heeft zijn tweede opdracht in de beker overleefd. Met Thorgan Hazard en Thomas Meunier in de basis won het met 0-2 op bezoek bij Hannover, een tweedeklasser. Hazard lag mee aan de basis van de openingsgoal met een goeie pass naar Moukoko. Die opende de score met een beetje hulp van een voet van een van zijn tegenstanders. Maar echt van een leien dakje liep het daarna toch niet voor Borussia. Meunier moest na het uur geblesseerd naar de kant. Uiteindelijk verdubbelde invaller Bellingham de score vanaf de stip. Dortmund sloot de wedstrijd met 10 af na de uitsluiting van Karim Adeyemi.

Hazard lag mee aan de basis van de openingsgoal met een goeie pass naar Moukoko. Die opende de score met een beetje hulp van een voet van een van zijn tegenstanders. Maar echt van een leien dakje liep het daarna toch niet voor Borussia. Meunier moest na het uur geblesseerd naar de kant. Uiteindelijk verdubbelde invaller Bellingham de score vanaf de stip.

Dortmund sloot de wedstrijd met 10 af na de uitsluiting van Karim Adeyemi.

clock 23:00 23 uur . Schalke en Gladbach verlaten het toneel. Op de eerste avond van de 1/16e finales zijn met Schalke 04 en Mönchengladbach twee eersteklassers gestruikeld. Schalke trok de lijn van in de competitie door door op het veld van Hoffenheim volledig door de hoeven te gaan: 5-1. Borussia Mönchengladbach liet zich dan weer verrassen door de nummer 2 van de 2e Bundesliga, Darmstadt: 2-1. De Belgen van Wolfsburg konden zich wel plaatsen voor de 1/8e finales. Bornauw gaf de assist voor de 0-1 tegen Braunschweig, de club van ex-Anderlecht-jeugdproduct De Medina. Eindstand: 1-2.



Schalke trok de lijn van in de competitie door door op het veld van Hoffenheim volledig door de hoeven te gaan: 5-1. Borussia Mönchengladbach liet zich dan weer verrassen door de nummer 2 van de 2e Bundesliga, Darmstadt: 2-1.



De Belgen van Wolfsburg konden zich wel plaatsen voor de 1/8e finales. Bornauw gaf de assist voor de 0-1 tegen Braunschweig, de club van ex-Anderlecht-jeugdproduct De Medina. Eindstand: 1-2.

clock 23:54 RB Leipzig doet wat het moet doen tegen FC Teutonia Ottensen uit de lagere Regionalliga Nord. Timo Werner werd door zijn hattrick verkozen tot man van de match. Ook André Silva (2x), Emil Forsberg, Christopher Nkunku en Dani Olmo verschenen op het scorebord. 23 uur 54. RB Leipzig doet wat het moet doen tegen FC Teutonia Ottensen uit de lagere Regionalliga Nord. Timo Werner werd door zijn hattrick verkozen tot man van de match. Ook André Silva (2x), Emil Forsberg, Christopher Nkunku en Dani Olmo verschenen op het scorebord.

clock 16:12 16 uur 12. Vroege exit voor 3 eersteklassers. De eerste ronde van de Duitse beker heeft al meteen enkele verrassingen opgeleverd. Voor 3 eersteklassers zit het bekertoernooi er nu al op. Leverkusen liet zich ringeloren door derdeklasser Elversberg, Keulen sneuvelde ook tegen een derdeklasser. SSV Jahn Regensburg won voor eigen volk na strafschoppen. Hetzelfde lot was ook Hertha Berlijn beschoren. Tweedeklasser Braunschweig wipte de ploeg uit de hoofdstad na penalty's.



Leverkusen liet zich ringeloren door derdeklasser Elversberg, Keulen sneuvelde ook tegen een derdeklasser. SSV Jahn Regensburg won voor eigen volk na strafschoppen.



Hetzelfde lot was ook Hertha Berlijn beschoren. Tweedeklasser Braunschweig wipte de ploeg uit de hoofdstad na penalty's.