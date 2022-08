Detry stijgt met superrondje 53 plaatsen in 1 dag, Colsaerts haalt cut niet bij comeback

clock 21:33

21 uur 33. Detry maakt monstersprong. Thomas Detry leek na de eerste dag in Wales niet mee te doen om de knikkers, maar een dag later liggen de kaarten helemaal anders. Met een rondje van amper 66 slagen (het beste rondje deze week op Celtic Manor) is hij maar liefst 53 plaatsen geklommen in het klassement, naar de gedeelde 4e plaats. Leider Julien Guerrier is met -7 ook nog altijd binnen schot. Nicolas Colsaerts haalt bij zijn comeback zoals gevreesd de cut niet, al deed hij het met een rondje in 74 slagen wel al een stuk beter dan gisteren. .