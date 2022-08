Belgisch kampioene Kim de Baat: "Zonder laagtes heb je ook geen hoogtes, ik hou me vast aan de hoogtes".

Kim de Baat (Plantur-Pura) was twijfelachtig voor de Tour de France Femmes. Nadat ze Belgisch kampioene was geworden, viel ze een paar dagen later zwaar op hoogtestage en brak ze haar sleutelbeen en meerdere ribben.

"Het is een heel dubbel gevoel om met de Belgische driekleur in de Tour te mogen rijden", vertelt onze 31-jarige landgenote. "Enerzijds ben je trots dat je hem mag dragen. Vooral in de ritten dat je vooraan rijdt, is het heel leuk."

In de bergritten reed De Baat constant als een van de laatste rensters van het peloton.

"Het publiek was heel positief en ze moedigen je aan, maar dan rij je in driekleur achteraan", vertelt de Belgische kampioene. "Soms dacht ik dat het een onmogelijke missie was, maar dan moet je jouw verstand op nul proberen te zetten."

"Er zijn gewoon momenten dat je denkt: "waar ben ik in godsnaam mee bezig?". Dan kom je aan de laatste klim en dan zie je het bordje staan: 13 kilometer omhoog", vertelt de rode lantaarn neerslachtig.