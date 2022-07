WK BMX: Elke Vanhoof en Ruben Gommers out op dag 1, nog medaillekansen bij jeugd

Europees vicekampioene Elke Vanhoof greep zaterdag in haar eerste ronde naast een rechtstreeks ticket voor de halve finales en eindigde in de herkansingen een plekje te ver om zich in tweede instantie toch nog te kwalificeren.



Belgisch kampioen Ruben Gommers stootte bij de mannen door tot in de 1/8e finales, maar werd daarin uitgeschakeld.



Vanhoof en Gommers waren de enige eliterenners in de 12-koppige Belgische delegatie. Vijf van de jeugdrenners wisten zich gisteren wel te kwalificeren voor de tweede WK-dag en kunnen vandaag een gooi doen naar de wereldtitels: jongens junioren Thomas Willems en Wannes Magdelijns, meisjes juniores Aiko en Robyn Gommers en belofte Thibaut Stoffels.