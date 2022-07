Van Vleuten moest 3 (!) keer van fiets wisselen: "Het doorrijden van concurrentie is niet mijn stijl"

Een scenario dat je als gele trui in een slotrit van de Tour liever niet meemaakt. Annemiek van Vleuten kende wel heel veel pech onderweg.

"In de afdaling reed ik lek met mijn gele fiets. Toen kreeg ik gelukkig al snel een fiets van mijn ploegmaat, maar dat zadel stond wel een stuk lager. Zo moest ik even koersen op een kinderfiets."

"Toen ze vanvoor hoorden dat ik lek was gereden, zijn ze beginnen doorrijden. Als je zo wil koersen dan moet je dat maar doen. Het zou niet mijn manier zijn van koersen en zo zou ik niet willen winnen. Blijkbaar denken sommigen daar anders over."

"Gelukkig werd ik dankzij de ploeg weer snel naar voren gebracht. Ik was nooit echt in paniek, want ik heb natuurlijk een grote voorsprong. Toen dacht ik nadien ook wel: ik zet het hier even recht."

En dat deed ze. Kijk hieronder naar het interview met Van Vleuten en haar fietswissels tijdens de wedstrijd.