Tour-winnares Van Vleuten: "Een droom om in het geel te winnen op La Planche"

In het geel winnen op La Planche des Belles Filles. Er zijn slechtere manieren om je Touroverwinning in de verf te zetten.

"Het is een droom die uitkomt om het geel te winnen op La Planche des Belles Filles. Het is niet gemakkelijk geweest, zeker vandaag niet. Hier solo aankomen, is de best mogelijke finish."

"Ik ben enorm trots dat ik de eerste vrouw ben die de Tour in deze hoedanigheid kan winnen. Ik hoop dat dit het startschot is voor een nog groter evenement de komende jaren. Dit is een mijlpaal."