Tarik Tissoudali scheurt kruisband en is 6 maanden out: "Veel dromen vallen weg"

Op het halfuur verliet Tarik Tissoudali noodgedwongen de grasmat in de Ghelamco Arena. De Marokkaanse international greep naar zijn rechterknie. Een pijnlijke grimas op zijn gezicht verraadde dat het om een ernstige blessure ging. Even later was hij dan ook te zien op krukken.



Vandaag volgde een scan om de ernst van de blessure op te meten en die bracht een gescheurde kruisband aan het licht. Een flinke klap voor Tissoudali. Een mogelijke transfer naar de Qatarese club Al-Rayyan valt zo in het water. Ook zijn WK-droom met Marokko spat uiteen.