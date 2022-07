Renners en publiek gewond bij zware crash op piste van Gemenebestspelen

Beelden van de crash:

8 renners vallen, Walls en publiek verzorgd

Voor Walls werd gevallen, de olympische kampioen van vorig jaar in het omnium en vicekampioen in de koppelkoers werd over de reling in het publiek gekatapulteerd.



Volgens een woordvoerder van Team England is Walls "oké". De renner werd meer dan een half uur behandeld in de tribune. Vervolgens werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, net als collega Matthew Bostock.



Verschillende toeschouwers raakten ook geblesseerd bij de crash, aldus de BBC. Een persoon werd in een rolstoel en onder het bloed weggebracht.



De wedstrijd werd stilgelegd en de toeschouwers dienden het gebouw te verlaten, terwijl Walls behandeld werd.