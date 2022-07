Ook journalisten kiezen Christopher Nkunku tot Speler van het Jaar in Duitsland

Nkunku, die zijn contract bij Leipzig tot 2026 verlengde, kreeg 134 punten achter zijn naam in het jaarlijkse referendum van voetbalblad Kicker, waarbij meer dan 700 Duitse sportjournalisten werden bevraagd.



Nkunku telde 6 punten meer dan Robert Lewandowski, die de voorbije twee jaar de prestigieuze prijs in ontvangst nam. De Poolse spits verliet Bayern na acht seizoenen in München voor FC Barcelona.



"Ik ben zeer vereerd en weet zo'n prijs te waarderen. Eerst en vooral moet ik mijn team, mijn coach en al de medewerkers bedanken. Zonder hun steun zou het onmogelijk zijn geweest om zo'n seizoen te realiseren. Ik kijk nu vooruit", verklaart Nkunku, die het afgelopen seizoen goed was voor 20 goals en 13 assists in 34 matchen.