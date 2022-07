Nog heel veel op het spel in de slotrit: dit is de situatie in alle klassementen

Strijd om het podium in eindklassement

Zonder ongelukken komt Annemiek van Vleuten straks met gouden letters in de geschiedenisboeken. Maar wie zal er naast haar staan op het podium? De verschillen tussen plekken 2 en 7 zijn zeker nog te overbruggen in de slotrit.

Razend spannend in bergklassement

De spannendste strijd van allemaal: zonder twijfel het bergklassement. Amper één punt scheiden Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Of krijgen we nog een ultieme verrassing als één van de uitdaagsters alle punten wegkaapt in de slotrit?

Vos oppermachtig in puntenklassement

Niemand komt ook maar in de buurt van Marianne Vos in het puntenklassement. De Nederlandse is nu al zeker van de groene trui. Onze Lotte Kopecky is dat ook van de tweede plaats.