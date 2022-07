Moolman stapt ziek uit de Tour na totale offday: "Lichaam was plots leeg"

Moolman had voor de eerste Vogezenrit nog klassementsambities, maar ze kwam gisteren helemaal niet vooruit. Ze eindigde op 13 minuten en 43 seconden van dagwinnnares Annemiek van Vleuten. Door een infectie blijkt nu.



"Na medisch overleg heb ik beslist om mijn lichaam te sparen", geeft ze mee in een tweet van de ploeg. "Het is gek hoe snel de dingen kunnen veranderen. Ik voelde me eerst supersterk, maar plots totaal leeg."



Dat vertelde ze gisteren ook aan onze reporter in de Tour. 's Ochtends was ze nog blij met haar goede benen, maar na de rit wist ze niet wat er gebeurd was. "Mijn lichaam was plots leeg. Alles deed pijn." Geveld door ziekte dus.



Voor SD Worx is het de tweede opgave, Marlen Reusser, een ritwinnares, stapte eerder uit de Tour na een val.