Mercedes wint 24 Uur van Spa-Francorchamps voor het eerst sinds 2013, Laurens Vanthoor 7e

Raffaele Marciello, Jules Gounon en Daniel Juncadella (Zwi/Fra/Spa) van het Franse team Akkodis-ASP hebben zondag in hun Mercedes-AMG de 74e editie van de 24 Uur van Spa-Francorchamps gewonnen. De Limburger Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R) eindigde op de zevende plek en was daarmee de beste Belg. De Luikse Sarah Bovy (Ferrari 488) kroonde zich tot winnares in de Gold Cup.