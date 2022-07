Lotte Kopecky is eerlijk: "Had op meer gehoopt, maar heb me wel geamuseerd"

Kopecky behaalde enkele mooie ereplaatsen. "Ik wilde graag een ritzege, maar dat is niet gelukt. Maar als ik dat buiten beschouwing laat, heb ik me wel geamuseerd."





"Het publiek was fantastisch, dit was een mooie eerste editie. Verder hebben we met de ploeg een heel mooie Tour gereden. We wonnen een etappe met Marlen Reusser en Demi Vollering staat tweede in het klassement."



"Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Annemiek staat 2 stappen boven ons en ook boven al de rest van het peloton. De bollen zijn zeker nog een doel, etappewinst kan ook nog voor de ploeg."



"Voor mezelf had ik op meer gehoopt dan 2 derde plaatsen en 1 zesde plaats. Ik wilde graag met een ritzege naar huis gaan, maar dat is niet gelukt."



"Ik ben dan voor mezelf wel hard en kan eerlijk zeggen dat ik niet tevreden ben over mijn Tour. Hiervoor ben ik niet naar hier gekomen. Maar goed, er staan heel veel vrouwen aan de start en een ritzege pakken was zeker geen gemakkelijk doel om na te streven."



"Een verklaring waarom ik me hier niet top voelde, heb ik nog niet. Volgende week laat ik me alleszins eens onderzoeken, een bloedanalyse uitvoeren. We zullen even alles op een rijtje zetten en zien wat dat als inzicht geeft", besloot Kopecky.