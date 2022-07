Gevierde Wiegman: "Onze afspraken zijn geen woorden gebleven, we hebben er naar geleefd"

Volgende zaterdag is het exact 5 jaar geleden dat Nederland het EK bij de vrouwen won tegen Denemarken. De architect van dat succes tekent pas sinds vorige zomer de plannen uit bij het Engelse nationale team. Sarina Wiegman maakte zich in korte tijd onsterfelijk in Engeland. "Ik heb geen geheim", vertelde ze na de gewonnen EK-finale aan de BBC. "Ik ben gewoon open naar iedereen. Ik kan het zelf nog niet geloven. Daar zal ik nog wat tijd voor nodig hebben." "Wat deze ploeg zo speciaal maakt? Heb je een uurtje" glunderde Wiegman. "Het is de wil om echt te willen winnen en steeds beter te willen worden. Elke dag opnieuw." "Dat is me vooral opgevallen de laatste maanden. Iedereen wou dit samen realiseren. Daarvoor hebben we afspraken gemaakt en die zijn niet gewoon woorden gebleven. We hebben er naar geleefd." Engeland moest zwoegen voor zijn eerste Europese titel tegen Duitsland, dat al acht keer het EK won. "De wedstrijd was heel spannend. Het was een beetje een vechtpartij, maar dat maakt niet uit nu. We hebben gewonnen." En weg was Sarina Wiegman om de EK-trofee mee de lucht in te tillen. "Een zwaar ding, dat weet ik nog van de vorige keer", sloot ze het interview af met de glimlach.

Een jaar geleden aan de kant met zware blessure, nu maakster van winning goal

Dat Engeland mocht juichen, daar had Chloe Kelly een groot aandeel in. De in Londen geboren speelster van Manchester City besliste de finale op Wembley, in eigen stad. Uiteraard zorgde dat voor euforie. "Dit is onwerkelijk. Bedankt aan iedereen die om hier te zijn. Om eerlijk te zijn, dit is echt geweldig. Dit is waar dromen van gemaakt zijn. Het is ongelooflijk om hier te zijn en het winnende doelpunt te maken."

Ik heb altijd geloofd dat ik op dit EK zou staan, maar om dan ook de beslissende goal te maken in de finale is iets anders. Chloe Kelly