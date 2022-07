Blessurevrees bij Tarik Tissoudali: betekent kruisbandletsel streep door WK-deelname?

"Sven Kums stapte met pijn van het veld, maar Tarik Tissoudali is een ernstiger geval. We hopen dat de schade meevalt, meer kan ik op dit moment niet zeggen", de woorden van Hein Vanhaezebrouck na afloop van de wedstrijd. De coach voelde de bui al hangen.

Op het halfuur verliet Tarik Tissoudali noodgedwongen de grasmat in de Ghelamco Arena. De Marokkaanse international greep naar zijn rechterknie. Een pijnlijke grimas op zijn gezicht verraadde dat het om een ernstige blessure ging. Even later was hij dan ook te zien op krukken.

Maandag volgt een scan om de ernst van de blessure op te meten, bij Gent vrezen ze voor een gescheurde kruisband. Dat zou een stevige klap betekenen voor Tissoudali. Een mogelijke transfer naar de Qatarese club Al-Rayyan lijkt zo in het water te vallen. Ook zijn WK-deelname met Marokko komt bij die diagnose in gevaar.