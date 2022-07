Wembley ontploft! Ella Toone laat het uitverkochte voetbalstadion in Londen helemaal uit zijn dak gaan. De 22-jarige spits van Engeland was nog maar net ingevallen of zette de 1-0 op het bord in de EK-finale tegen Duitsland. Bekijk de loepzuivere lob van de Engelse hieronder.