Zieke Julie De Wilde verloor witte trui: "Enorm afgezien gisteren, vandaag gaat het beter"

Uiteindelijk verloor De Wilde gisteren 30 seconden op de Zweedse Julia Borgström, die nu met 14 seconden voorsprong op nummer 2 De Wilde het jongerenklassement aanvoert.





Gisteren was ze wat ziekjes, hoe voelt ze zich vandaag? "Het gaat beter. Ik heb in één blok geslapen. Ik ben blij dat ik vandaag kan starten."





Velen dachten dat het beter was dat ze niet meer zou starten gisteren. "Ik ben blij dat ik gestart ben. Ik heb enorm afgezien, maar het gaat nu beter. Er was ook niet iets om niet te starten. Ik had geen koorts."



Opgeven doet ze niet graag: "Ik heb 10 keer gedacht: "Nu ga ik afstappen", maar ik heb volgehouden."



"Eergisterenavond voelde ik me echt slecht, ik sliep ook niet goed. Ik had het warm en koud, had spierpijn. Maar ik wou echt niet stoppen."