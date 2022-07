Van Vleuten pakt de gele trui na imposante solo: "Mijn stijl om vol in de aanval trekken"

Annemiek van Vleuten heeft weer kunnen uitpakken met een fantastisch nummer. In de Vogezen liet ze alles en iedereen achter en soleerde ze naar een mooie zege.

"Of ik al besef wat ik net heb gedaan? Niet echt", begint Van Vleuten.



"Het was zo'n rollercoaster na mijn ziekteklachten in het begin van deze Tour. Ik was zo ziek en om dan op deze manier te winnen is geweldig."



"Ik moest vandaag sowieso in de aanval trekken, omdat ik tijd moest goedmaken in het klassement. Het is mijn stijl om vol in de aanval te gaan en niet te wachten op de finale. Ik zag in de verkenning dat Le Petit Ballon een pittige klim was, dus daarom ben ik daar vertrokken."