Remco Evenepoel glundert: "Fantastisch mijn twee favoriete koersen in een jaar te winnen"

Na een lange trainingsstage in Italië had Remco Evenepoel tot aan het begin van de Ronde van Spanje slechts 1 koersdag op zijn programma gezet: de Clasica San Sebastian.

Sinds 2019 heeft Evenepoel een serieuze boon voor de klassieker in Noord-Spanje. "Samen met de regio waar Luik-Bastenaken-Luik gereden wordt, is dit mijn favorieten regio om te koersen. Met fantastische fans ook. Luik-Bastenaken-Luik en deze Clasica zijn mijn favorieten wedstrijden. Het is geweldig dat ik ze allebei in een jaar kan winnen."

"Nu kan ik een zege in de Clasica opdragen aan mijn ouders en een voor mezelf houden", zei hij lachend.

Net als drie jaar geleden kwam Remco Evenepoel solo aan in het mondaine San Sebastian.

"Ik voelde me heel goed vandaag. Op de Jaizkibel liet ik daarom het tempo opvoeren, dat was ook vooraf het plan, want dan maak je er een lange en zware finale van. En dat is goed uitgedraaid, al was het zwaar, want op weg naar de finish was het wind op kop."