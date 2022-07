Lorena Wiebes stapt in het groen uit de Tour na zware val gisteren

Wiebes won zondag op de Champs-Elysées in Parijs en deed dat kunststukje donderdag nog eens over in Saint-Dié-des-Vosges. De Nederlandse van Team DSM mocht de groene trui dragen, omdat koploopster Marianne Vos al de gele trui draagt. Lotte Kopecky schuift nu van 3 naar 2 in het puntenklassement.



Gisteren kwamen uitgerekend Wiebes en Kopecky ten val in een afdaling. Kopecky raakte nog bij het peloton en spurtte naar de 3e plaats, Wiebes kwam op meer dan 7 minuten binnen. Ze was zwaar geraakt aan haar elleboog, die genaaid moest worden, en een pak schaafwonden.



De dokters gaven haar groen licht om vanochtend nog te starten. De 23-jarige zette zich - met 2 ingepakte ellebogen - nog even in voor het team, maar moest in de eerste van twee zware bergritten al snel lossen en gaf er daarna de brui aan.



Ook de Italiaanse Letizia Borghesi (EF Education-Tibco) stapte af.