Jonge Red Panthers verliezen EK-finale tegen Duitsland, mannelijke juniorenploeg pakt brons

De jonge Red Panthers hebben net naast de Europese titel gegrepen bij de U21. In de finale was Duitsland nipt te sterk na shoot-outs. Het is de tweede medaille voor België. De jonge mannenhockeyploeg pakten eerder vandaag brons in hun kleine finale tegen Spanje. Beide teams zijn al zeker van een ticket voor het komende WK U21 van eind 2023 in Maleisië.