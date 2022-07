Evenepoel blikt vooruit naar Vuelta: "Droom is ritzege en top 10 in het klassement"

"Ik heb dan orders aan Pieter Serry gegeven om vol gas te geven en dat heeft wel voor schade gezorgd."Pieter (Serry) is in mijn ogen echt een onderschatte wielrenner. Zijn versnelling bepaalde mee de koers."

"Ik voelde 's ochtends al dat ik net zoals bij Luik-Bastenaken-Luik relaxed was. In de bergen had ik ook steeds een goed gevoel ondanks het stevige tempo."

"Ik vond dat er nadien hard werd gereden en dat het toch al een zware koers was geweest. Toen het even stilviel, voelde ik dat ik nog een cartouche had. Dus ben ik er vol voor gegaan. De koers ontplofte volledig en dat was mijn bedoeling."



Man in vorm Simon Yates kon nog even het wiel van de ontketende Evenepoel volgen, maar moest toen toch snel zijn meerdere erkennen.



"Ik was wel verrast dat Yates zo snel moest lossen."

"Ik had gehoopt dat hij meeging, want dan konden we ronddraaien en de krachten sparen. Er werd natuurlijk wel een snel tempo gereden. Een record voor mij over 10-15 minuten heen."