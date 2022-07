Demi Vollering na haar tweede plaats: "Mijn dag heeft nog nooit zo lang geduurd"

Een tweede plaats in de koninginnenetappe en een tweede plaats in het klassement. Is Demi Vollering tevreden na de zware rit van vandaag?

"Dat weet ik zelf eigenlijk nog niet", vertelt Vollering vlak na de aankomst.

"Het was volgens mij alles wat erin zat. Ik denk niet dat ik ontevreden mag zijn, maar ik vind het jammer dat ik niet langer kon aanklampen."

"Ik had de aanval van Annemiek wel verwacht. Toen ik ze naar voren zag komen, wist ik wel hoe laat het was. Ik vond het alleen jammer dat we niet met een grotere groep waren."

"Of ik ooit al zo kapot ben gegaan? Neen. Mijn dag heeft nog nooit zo lang geduurd!"