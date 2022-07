Bayern bibbert even, maar propt nu ook 7e Supercup in 8 jaar in overvolle prijzenkast

Met 10 landstitels op een rij is Bayern München een vaste naam op de affiche van de Supercup. Normaal gezien is Borussia Dortmund de vaste uitdager van de Rekordmeister, nu was bekerwinnaar RB Leizpig de tegenstander.

Voor Bayern leek het weinig verschil te maken. De Duitse pletwals had tijdens de pauze al een 0-3-voorsprong bij elkaar gesprokkeld. Musiala opende al na 14 minuten de score, Sadio Mané fleurde zijn debuut niet veel later op met de 2-0.

Met ook nog een derde doelpunt van Banjamin Pavard sprak tijdens de rust niemand nog over Robert Lewandowski, die naar Barcelona is vertrokken.

Ook na de pauze leek er lang geen vuiltje aan de lucht. Leipzig redde wel de eer met een kopbal van Halstenberg, maar 6 minuten later was Bayern alweer aan het feest. Gnabry maakte er 1-4 van.

Toch werd het nog spannend. Na een strafschop van Nkunku en de aansluitingstreffer van Dani Olmo in de 89e minuute, moest Bayern nog even opletten in de extra tijd. Na 10 spannende minuten schonk Leroy Sané Bayern zekerheid over de eerste prijs van het seizoen met de 3-5.