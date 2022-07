Aaron Andries en Tristan Vandenbussche roeien naar wereldtitel U23 in Varese

De 2 jonge Belgen waren heer en meester: ook in de reeksen en halve finales waren ze ongeslagen en zetten ze de snelste tijd van alle deelnemers neer. In de A-finale maakten ze het verschil in het tweede deel.



Uiteindelijk haalden ze het na 2.000 meter in 6'18"64 met meer dan 3 seconden voorsprong op de Moldaviërs Aleksander Boelat en Ivan Koersoenov (6'21"86). De Ieren Konan Pazzaia en Brian Colsh (6'23"19) volgden op iets minder dan vijf seconden.





De Belgische roeibond spreekt van roeigeschiedenis: nooit eerder pakten Belgische beloften WK-goud in een olympische discipline.