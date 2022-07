Wout van Aert geniet van groene massa in Herentals: "En nu kom ik mijn zetel paar dagen niet uit"

Geen Clasica San Sebastian voor Wout van Aert, wel een paar dagen rust. In zijn thuisstad Herentals genoot hij gisterenavond nog van een wielerfeest. Hij won - uiteraard - het sprintje in zijn thuisstad, maar zag er toch behoorlijk vermoeid uit.

"Gelukkig zat er nog iets in de tank", zei hij achteraf. "Ik voelde me iets beter dan de afgelopen week en het thuispubliek gaf me vleugels. Het was toch wel heel bijzonder om hier rond te rijden. Zeker in de finale toen de decibels nog omhoog gingen."

"Een aantal jaar geleden reed ik hier ook rond tussen de grote sterren van de Tour en nu ben ik zelf de blikvanger, dat is prachtig."

Tussen het publiek stonden er ook heel veel erg jonge wielerfans. En dat deed Van Aert wel wat. "Dat is eigenlijk het mooiste wat er is, kindjes blij maken en ze hopelijk ook inspireren. Ik was heel blij om zoveel kleine coureurs in spe hier te zien."

Hij genoot dus van het feest, maar nu is er eindelijk tijd voor ontspanning. "Ik ga nu terug naar mijn zetel en die ga ik een paar dagen niet verlaten."

Lang zal zijn vakantie wel niet duren. Van Aert zal wellicht eind augustus hervatten in Hamburg en richt daarna zijn pijlen op het WK. "Voor een echte vakantie heb ik nog geen tijd, het seizoen is nog niet voorbij. Maar de riem gaat er toch een paar dagen af."