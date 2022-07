Vive le Vélo over loodzwaar slotweekend: "Van Vleuten zal het morgen al moeten proberen"

Kan Annemiek van Vleuten het zich veroorloven om te wachten tot op de slotdag? De Nederlandse volgt op 1'28" van gele trui Vos.

"Ik denk niet dat ze kan wachten", vindt journalist Ann Braeckman. "Ze is niet explosief genoeg om het verschil te maken op die laatste beklimming. Ze zal al tijd moeten terugnemen."

"We hebben Van Vleuten nog niet écht gezien deze Tour - mede wegens ziekte - en ze is toch wel een renster die eergierig is. Volgens mij probeert ze morgen al wel iets. Het parcours is geschikt en ze heeft ook een sterke ploeg."