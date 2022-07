Sporza-commentator Aster Nzeyimana voor EK-finale: "Duitsland is een tikkeltje leper"

Is Engeland-Duitsland een droomfinale?

"Ik denk dat voor het EK niemand Duitsland in de finale verwacht had. De grote favorieten waren Engeland, Spanje of Zweden. Duitsland was een outsider, ook omdat de vorm voor het toernooi minder was."



"Van Engeland was een finaleplaats wel verwacht. Op dit EK heeft de ploeg indruk gemaakt met haar aanvalskracht, de vele doelpunten en de golf van enthousiasme waarop ze voetballen."



"Maar ook Duitsland heeft op zijn manier geïmponeerd. Het is een typische Duitse toernooiploeg, met een enorm hoge intensiteit, echt indrukwekkend. De Duitsers hebben heel goeie backs, een ijzersterk middenveld, goeie flanken en met Popp een blikvanger in de spits."



"Op basis van het voetbal dat we dit toernooi gezien hebben, wilde je toch een keer Engeland tegen Duitsland zien spelen. En die match krijgen we nu in de finale. Het zijn de ploegen die het meest indruk gemaakt hebben en ze staan zonder twijfel allebei verdiend in de finale."

Duitsland schakelde Frankrijk uit in de halve finale.

Wie is de favoriet?

"Ze zullen wel proberen om de druk bij elkaar te leggen, maar voor mij is Duitsland toch licht favoriet. Puur door de manier waarop ze voetballen en hoe ze zich dit toernooi gepresenteerd hebben als lepe ploeg. Duitsland is zó uitgekookt, dan ben je voor mij de favoriet."



"Let op: Engeland is op zijn manier ook leep, hoor. Kijk maar naar de match tegen Zweden, dat toch mogelijkheden had. Maar de eerste Engelse kans was wel binnen. Toch schat ik Duitsland qua leepheid nog een tikkeltje hoger in." "Engeland heeft ook niet altijd goed gevoetbald. Er zijn periodes geweest waarin ze minder voor de dag kwamen. Ik zie meer redenen dat Duitsland kan winnen, al blijven de marges heel klein."

Duitsland is zó uitgekookt, dan ben je voor mij de favoriet. Aster Nzeyimana

Bezwijkt Engeland onder de druk van de hele natie?

"De druk is al wekenlang gigantisch en ze hebben al bewezen dat ze daarmee kunnen omgaan. In de match tegen Spanje stonden ze op een paar minuten van de uitgang, maar vonden ze toch nog een manier om te winnen."



"Nu, in de finale voor eigen volk in een vol Wembley zou het wel eens kunnen dat de druk hen voor het eerst parten gaat spelen. Anderzijds denk ik niet dat Duitsland moet rekenen op een panikerend Engeland." "Engeland is wel een ploeg die ruimte weggeeft. Dit toernooi zijn ze eigenlijk nog geen ploeg tegengekomen die daar 100 procent efficiënt mee omgesprongen is. Als er nu één ploeg is die dat wel meteen afstraft, is het wel Duitsland. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ik twijfel eigenlijk niet dat Engeland goed met de druk zal omgaan."

Naar welke speelsters kijk je uit in de finale?

"Alexandra Popp, de spits van Duitsland, is niet normaal. Op haar 31e speelt zij haar 1e EK. De vorige EK's had ze altijd de pech dat ze geblesseerd was, maar nu speelt ze het toernooi van haar leven."



"Giulia Gwinn, de Duitse rechtsback, is misschien wel een van de meest stijlrijke speelsters. Een rechtsachter die wel eens linksvoor opduikt, dat is toch apart. Op het Duitse middenveld ben ik ook grote fan van Lina Magull."



"Mijn grote favoriete bij Duitsland is eigenlijk Klara Bühl. Die doet me een beetje denken aan Mbappé. Zij heeft ook zoveel kracht en snelheid dat ze haar tegenspeelsters gewoon voorbij kan lopen. Bühl had wel corona in de halve finales. Ik hoop dat ze erbij is, zodat we twee ploegen op volle kracht krijgen."



"Bij Engeland kijk ik uit naar doelvrouw Earps. Hemp vind ik ook een mooie speelster om naar te kijken, al is het nog niet haar toernooi geweest. Beth Mead is natuurlijk ook een speelster om in de gaten te houden en ik ben ook grote fan van Keira Walsh. Veel slimmere speelsters heb je niet."

Klara Bühl doet me een beetje denken aan Mbappé, maar in de halve finales had ze wel corona. Hopelijk is ze er weer bij in de finale. Aster Nzeyimana

Hoe groot wordt de impact van Sarina Wiegman?

"Het is de enige factor waarvan je met 100 procent zekerheid kunt zeggen dat ze niet onder de druk zal bezwijken. Bondscoach Wiegman is misschien wel de grootste troef van de Engelsen." "Ze heeft dit toernooi al zo'n goeie wissels gedaan. Ze heeft het altijd juist, denk altijd aanvallend en is superrustig en hyperprofessioneel." "Wiegman heeft ook de ervaring, al zijn het natuurlijk nog altijd de speelsters die de bal moeten binnenschoppen. Maar Wiegman zal de pedalen niet verliezen en voor een spelersgroep is het ook wel leuk dat je weet dat er vanaf de zijlijn heel veel hulp kan komen." "Als Wiegman Engeland naar de Europese titel kan leiden, krijgt ze volgens mij een standbeeld in Engeland. Dan worden de Engelsen helemaal gek."



Wiegman verloor trouwens nog geen enkele EK-match. In 2017 won de Nederlandse het EK in eigen land met Oranje.

Kijk naar de finale op Canvas