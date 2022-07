Chris Van Puyvelde vindt nieuwe uitdaging als technisch directeur bij Marokko

Eind 2018 verliet Chris Van Puyvelde de Belgische Voetbalbond (KBVB) nadat hij er drie jaar technisch directeur was geweest. In die functie was hij verantwoordelijk voor het aanwerven van bondscoach Roberto Martinez.

Van Puyvelde was 4 jaar aan de slag als technisch directeur bij de Chinese federatie, maar besloot er zijn contract vorige maand niet te verlengen. Nu ligt er al een nieuwe uitdaging bij de Marokkaanse voetbalbond op zijn bord.

Marokko is een tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar. Op 27 november kijken ze elkaar in de ogen.

Van Puyvelde was eerder onder meer assistent van Trond Sollied bij Club Brugge, Olympiakos en AA Gent, nadat hij eerder KSC Lokeren en Eendracht Aalst had getraind.

Na een half jaar als hoofdcoach bij FC Brussels werd hij in 2011 technisch directeur bij Beerschot, om in 2013 sportief adviseur bij de Pro League te worden. Uiteindelijk belandde Van Puyvelde in 2015 bij de KBVB.