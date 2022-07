België ziet geen heil in samensmelting Olympische en Paralympische Spelen: "Zouden in schaduw staan"

Het is niet de eerste keer dat para-atleten worden geïntegreerd op grote events. “Het perfecte voorbeeld zijn de World Equestrian Games (of de Wereldruiterspelen), waar ze de combinatie al maken”, vertelt Guillaume Gobert.

Er zijn ook al verschillende sporten die deels worden gecombineerd met de validen. “Ik denk bijvoorbeeld aan tennis: op de grandslamtoernooien zijn de rolstoeltennissers aanwezig. Op de Masters is het wel nog altijd apart.”

Zit er een toekomst in dat model? “Beetje bij beetje ga je de combinatie zien in meer sporten", aldus Gobert. "Maar we moeten heel realistisch zijn: heel wat paralympische sporten worden professioneler, waardoor het moeilijk is om die samen te organiseren.”