Urska Zigart, vriendin Pogacar: "Tadej zei dat hij blijer was dan na zijn eigen overwinningen"

Urska Zigart is de vriendin van Tadej Pogacar, maar zelf ook wielrenster bij Team BikeExchange-Jayco. Bart Aerts ging voor Vive le Vélo op bezoek bij Zigart en kwam meer te weten over de Sloveense.

Urska Zigart (Team BikeExchange-Jayco) haar leven draait niet alleen rond wielrennen. "Als ik iets ernaast wil doen, dan zou het iets moeten zijn dat je uit boeken leert", vertelt de Sloveense Zigart. "Daarom ben ik rechten gaan studeren." "Ik ben twee jaar ver geraakt in mijn opleiding. Maar toen vrouwenwielrennen echt een professionele sport werd, heb ik mijn studies on hold gezet. Ik rond ze wellicht later af." Vorig jaar won Zigart in Valencia en roept de herinneringen weer op. "Dat was echt bijzonder en wist dus niet op voorhand hoe dat zou voelen." "Tadej heeft toen naar de wedstrijd gekeken op zijn telefoon. We hebben er een foto van, want hij zat in een media-ding. Ze hebben een foto van hem gemaakt toen het gebeurde." "Hij zei dat hij toen blijer was dan na zijn eigen overwinningen. Maar dat weet ik niet zo", zegt ze bedenkelijk.

"Ik ben mijn beste vriendin en moeder kwijt"

De moeder van Zigart is onlangs overleden aan een jarenlange strijd aan kanker. "In zeker zin waren we opgelucht", vertelt Zigart. "Ik weet niet of je zoiets volledig kunt verwerken. Ik ben mijn beste vriendin en moeder kwijt." "Ze was een hele sterke vrouw. Ze was mijn rolmodel en een toonaangevende informaticus in Slovenië. Ze was een grote inspiratiebron voor mij. Ook hoe ze met de situatie omging op het einde." "Ik doe mijn best om ook een sterke vrouw te zijn, ook al is dat niet gemakkelijk", vertelt ze voort. "Ik zou haar willen bellen, maar dat gaat niet."

"Ik dacht dat hij de tijd niet zou hebben om een ring te kopen en iets op poten te zetten"