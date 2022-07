Kris Wauters over afscheid van "supersympathieke Vettel": "Sinds díe dag was ik fan"

Enkele weken geleden werd Sebastian Vettel 35 jaar, dus dan is het geen grote verrassing dat hij er straks mee stopt. "Nochtans had hij vorige week in Frankrijk nog gezegd dat hij absoluut voor Aston Martin wou blijven rijden."

"Anderzijds was de laatste 2 jaar duidelijk dat hij stilaan het vuur was kwijtgeraakt", zegt F1-commentator Kris Wauters. "Dat was niet meteen te merken in de races, maar het voelde toch allemaal wat minder aan."

"Het is niet raar dat je er na 15 jaar F1 stilaan genoeg van krijgt, zeker van alles wat erbij komt kijken. Je bent weinig thuis en Vettel is toch een familieman, met zijn vrouw en 3 kinderen. Dat zal stilaan onder zijn huid zijn gekropen."

Kris Wauters vindt niet dat de carrière van Vettel is uitgegaan als een nachtkaars. "Bij Aston Martin kwam hij in een auto terecht waarmee hij onmogelijk voor de zege kon rijden. In Bakoe haalt hij dan nog een magnifiek podium."

"Bovendien heeft hij de auto mee helpen evolueren naar een van de betere middenmoters en heeft hij de weg geplaveid om de volgende seizoenen eventueel door te groeien."