Jürgen Klopp geniet van het EK voor vrouwen: "Het niveau is waanzinnig"

Met Duitsland en Engeland staan twee landen waarmee Jürgen Klopp een speciale band heeft in de finale van het EK voetbal voor vrouwen.

"Engeland doet het uitzonderlijk goed en ik heb ook 3 matchen van de Duitse vrouwen gezien. Het wordt een schitterende finale. Hoeveel ik ook van Engeland houd, mijn hart ligt nog altijd bij de Duitsers."

"Het zal een grote uitdaging worden voor Duitsland, voor een uitverkocht Wembley. Engeland is lichtjes favoriet."

Waarna Klopp gul met bloemetjes blijft strooien. "De kwaliteit van dit EK is waanzinnig. Het vrouwenvoetbal is de voorbije jaren geëxplodeerd en ik hou ervan. Het is tactisch en technisch op een ongelooflijk hoog niveau. De intensiteit van de matchen is ook enorm. Ik kijk er heel erg graag naar."

"Proficiat aan alle ploegen die hebben deelgenomen, want het is niet alleen reclame voor het vrouwenvoetbal, maar voor het voetbal in het algemeen."