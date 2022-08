De duurste transfer aller tijden in de JPL: De Ketelaere blaast alle records weg

Kassa-kassa voor Club Brugge. De transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan is de duurste aller tijden in de Belgische competitie. Een prijzig overzicht.

1. Charles De Ketelaere naar Milan (32 miljoen + 3 miljoen)

Gelukkig plooien ze niet snel bij Club Brugge. Door de harde onderhandelingen van Vincent Mannaert met Milan-directeur Paolo Maldini sleepte blauw-zwart een recordsom uit de brand voor Charles De Ketelaere.

Met 35 miljoen euro (inclusief bonussen) is hij de duurste uitgaande transfer ooit.

2. Jonathan David naar Rijsel (27 + 5 miljoen)

EuroMillions voor KAA Gent. Goudhaantje Jonathan David - ooit gratis opgepikt in Canada - verhuist in 2020 voor een recordsom naar het Franse Rijsel. Over het exacte bedrag doen verschillende versies de ronde. Naar verluidt gaat het om 27 miljoen euro plus 5 miljoen bonussen.

De spits met ijs in de aderen - goed voor 37 goals bij de Buffalo’s - maakte na wat geduld dat prijskaartje waard. Maakte Rijsel kampioen en wordt constant gelinkt aan Europese topclubs.

3. Jérémy Doku naar Rennes (26-27 miljoen)

Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Leander Dendoncker… Jérémy Doku troefde in 2020 alle andere Neerpede-boys af door voor een som van ongeveer 26 miljoen euro naar Rennes te verhuizen. Een jackpot die voor het financieel noodlijdende Anderlecht zeer welgekomen was.

Door een aaneenschakeling van blessures kon Doku zich nog niet helemaal doorzetten in Frankrijk. Kwam tot dusver aan 55 matchen, 4 goals en 6 assists.

4. Wesley naar Aston Villa (25 miljoen)

Zijn droom ging in vervulling... en die van Club Brugge ook. In 2019 telde Premier League-club Aston Villa 25 miljoen neer voor Wesley. De Braziliaanse spits had furore gemaakt met zijn onverzettelijkheid en killersinstinct in de Belgische competitie. Veel plezier zou Villa door een zware knieblessure wel niet beleven aan Wesley - hij scoorde amper 6 keer in de kleuren van de club. Het leende de aanvaller achtereenvolgens uit aan Club Brugge, Internactional en nu de Spaanse tweedeklasser Levante.

5. Youri Tielemans naar Monaco (25 miljoen)

Van het Astridpark naar het Prinsdom. Youri Tielemans levert Anderlecht maar liefst 25 miljoen euro op met zijn transfer naar Monaco. Achter de overgang gaat wel een duister verhaal schuil. Later blijkt dat supermakelaar Christophe Henrotay voor de "commerciële diensten" in de transfer 6,3 miljoen euro (!) zou opstrijken. Een enorme commissie van ongeveer 30%. Verkregen achter de rug van de speler om. De Rode Duivel besluit dan ook meteen om alle banden met de makelaar te verbreken. In 2019 wordt Henrotay aangehouden in Monaco, later ook Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. Op dat moment zit Tielemans al bij Leicester, dat hem 45 miljoen wegplukte bij Monaco.

6. Odilon Kossounou naar Leverkusen (23 miljoen)

Ook verdedigers leveren soms vetpotten op. Club Brugge verkocht Odilon Kossonou vorig jaar voor 23 miljoen aan het Duitse Leverkusen. Nochtans verklaarden velen blauw-zwart gek toen ze in juli 2019 na amper 9 wedstrijden in de Zweedse Allsvenkan 3 miljoen betaalden aan Hammarby. Bij Leverkusen is Kossounou momenteel een basispion.

7. Sander Berge naar Sheffield United (23 miljoen)

Kampioen zijn is plezant. Zeker voor je portefeuille. Genk maakte zijn kampioenenploeg van 2019 zo optimaal ten gelde. Niet Pozuelo, Trossard of Samatta werd de recordtransfer, wel middenvelder Sander Berge. Voor 23 miljoen vertrok de Noor naar Sheffield United, toen 8e in de Premier League. Toch was de lofzang van korte duur: zijn stormachtige ontwikkeling werd bruusk afgeremd door heel wat blessureleed. Inmiddels wordt Berge veelvuldig gelinkt aan een terugkeer naar ons land. Zo zou Club Brugge een bod gedaan hebben op de middenvelder.

8. Victor Osimhen naar Rijsel (22,4 miljoen)

Club Brugge en Zulte Waregem trokken zich de haren uit het hoofd bij het horen van de transfersom van Victor Osimhen. De aanvaller werd afgetest bij beide clubs, maar kreeg van Charleroi wel een kans in de Belgische eerste klasse. De Zebra's huurden Osimhen van Wolfsburg en lichtte na zijn knalseizoen - met 20 doelpunten - zonder aarzelen de aankoopclausule van 3 miljoen, en verkochten hem meteen voor 22,4 miljoen door aan Lille. Een goede investering voor Charleroi, maar ook voor Lille. Osimhen stopte nooit met scoren en werd voor 75 miljoen door Napoli overgenomen.

9. Marouane Fellaini naar Everton (21,76 miljoen)

Dat de transfer in een "vorig tijdperk" (2008) plaatsvond, maakt de transfersom eigenlijk de allerstrafste. Everton verbrak op de deadline day zijn clubrecord om Marouane Fellaini naar Goodison Park te halen. Voor bijna 22 miljoen. "Ik herinner me dat ik met de nationale ploeg aan het trainen was, en opeens dringend naar de luchthaven moest", vertelde de voormalige Rode Duivel over zijn "crazy" transfer. Haast en spoed is zelden goed? Deze keer niet. Fellaini scoorde meteen acht keer in 30 wedstrijden voor The Toffees. Het begin van een succesvolle carrière in de Premier League.

10. Aleksandar Mitrovic naar Newcastle (18,5 miljoen)

Shoppen in Servië was lucratieve business voor Anderlecht. Paars-wit kocht Aleksandar Mitrovic voor 5 miljoen weg bij Partizan Belgrado. Twee jaar later leverde de spits al 18,5 miljoen op door een transfer naar Newcastle. Zijn passage bleef er niet onopgemerkt: wisselvallig op het veld, te veel fratsen ernaast. Newcastle duwde hem dan maar richting Fulham, waar hij vorig jaar nog het seizoen van zijn leven beleefde. In de Championship kroonde hij zich tot all-time topschutter met 43 goals in evenveel wedstrijden.