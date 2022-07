België stuurt 2 boten naar het EK roeien op de European Championships

6 roeiers, samen goed voor 2 boten: dat is de Belgische selectie voor het EK roeien, dat deel uitmaakt van de European Championships in München.



In de lichte dubbeltwee vormen Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert een duo, met Tibo Vyvey als reserve. De vier zonder stuurman bestaan uit Ward Lemmelijn, Tim Brys, Gaston Mercier en Ruben Claeys. Hier zit Tristan Vandenbussche in de wachtkamer.

"Op de Wereldbeker in Luzern hebben de beloften aan de verwachtingen beantwoord en dat zijn ze ook aan het bevestigen op het WK U21 in Varese. Er is nog wel werk aan ons team om ze ook in ploeg beter te doen presteren", klint het bij de Vlaamse Roeiliga.

Hiermee wordt verwezen naar de matige resultaten van de Belgische viermansboot op de Wereldbekers (8e van de 10 in Belgrado en 12e van de 13 in Luzern).

"We gaan ons focussen op hun coördinatie in de toekomst. Maar we mogen ook niet wegsteken dat het niveau in Luzern erg hoog was, met heel de wereldtop op het appel."