Anderlecht opent Conference League-campagne tegen Esten van Paide, Antwerp naar Noorwegen

Anderlecht komt Antwerp vergezellen in de volgende voorrondes van de Conference League. Antwerp won zonet van het Kosovaarse Drita en mag in de volgende kwalificatieronde naar Noorwegen reizen om Lillestrøm in de ogen te kijken. Anderlecht mag zijn Europese campagne dan weer beginnen tegen de Esten van Paida. De heen- en terugwedstrijden zijn respectievelijk op 4 en 11 augustus.