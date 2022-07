Wint Nederlandse Sarina Wiegman EK met Engeland? "Team krijgt vertrouwen met haar aan zijlijn"

Met duizelingwekkende statistieken laat ze de Engelse voetbalfans kirren van het plezier. 14 miljoen kijkers zagen hoe Sarina Wiegman met Engeland Zweden klopte op weg naar de finale van het EK. De hype rond de thuisploeg is groot, met dank aan een Nederlandse aan het roer. "Als ze voorbij de kiosk wandelt, voelt ze de druk van de krantenkoppen", weet NOS-journaliste Suse van Kleef.

Haar 3e finaleplek in 4 grote toernooien. Met Engeland won ze 17 van de 19 wedstrijden met een doelpuntensaldo van +100. Sarina Wiegman legt verbluffende cijfers op tafel. "We zijn niet verbaasd, maar bewonderen haar meer", zegt Suse van Kleef vanuit Nederland. De journaliste van NOS haalt de loftrompet voor haar landgenote boven, die moet afrekenen met torenhoge verwachtingen. "Een geweldige ploeg, in eigen land én goed gepresteerd in de voorbereiding: Engeland moet gewoon Europees kampioen worden." Kan Wiegman de statistieken omzetten in een titel?



Baken van vertrouwen

Sarina Wiegman is niet alleen een tacticus op het veld, ook naast de grasmat weet ze perfect hoe ze haar ploeg naar rustig vaarwater stuurt. "Het hele toernooi praatte ze alleen maar over de volgende wedstrijd en niet over "de geschiedenis" die ze konden schrijven." "Zo voelen haar speelsters geen druk, omdat Sarina die weghaalt", weet Van Kleef. "Haar aanwezigheid aan de zijlijn zorgt ervoor dat de kern vertrouwen heeft en ontspannen is." En als de druk tijdens de 90 minuten dan toch iets te hoog oploopt, is dat geen reden tot paniek. "Ze heeft een plan A, B, C én D. Daardoor weet iedereen: het komt wel goed. Dat zag je ook tegen Spanje, waar iedereen bleef voetballen na de tegentreffer."

Natuurlijk voelt ze nu ook de druk, ze is niet gek. Suse van Kleef, NOS-journaliste

Toch zal zelfs het baken van vertrouwen kriebels voelen voor de EK-finale in Wembley. "Natuurlijk voelt ze nu ook de druk, ze is niet gek", lacht Van Kleef. "Als ze voorbij de kiosk wandelt, voelt ze de druk van de krantenkoppen. Maar die kan ze goed van zich afzetten." "Bij Nederland moest ze nog wennen aan de druk en de media. Bij Engeland is die nog heel wat groter. Ze moet nu Europees kampioen worden, voor die taak heeft ze nog nooit gestaan. Maar ze blijkt dus in staat om zo'n groep - met die hoge verwachtingen - heel goed te managen."



Overbodige stap naar mannenvoetbal?