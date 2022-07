Tim Merlier en Lotte Kopecky zijn Belgische speerpunten voor EK wielrennen in München

In de Belgische achtkoppige selecties zijn ook dit jaar toppers aanwezig voor het Europees Kampioenschap.

Bij de mannen is Tour-ritwinnaar Yves Lampaert van de partij, samen met Dries De Bondt en Edward Theuns. Als het op een sprint aankomt, rekent bondscoach Sven Vanthourenhout op Belgisch kampioen Tim Merlier om het af te maken.



Lotte Kopecky is de meest klinkende naam in de vrouwenploeg. Ze krijgt de steun van Belgisch kampioene Kim De Baat en Julie Van de Velde. Die laatste neemt ook de tijdrit voor haar rekening, samen met Sara Van De Vel.



Yves Lampaert en Rune Herregodts mogen hun beste beentje voorzetten in de tijdrit. Remco Evenepoel is er niet bij, omdat hij het Spaanse vasteland trotseert in de Vuelta. De Europese Kampioenschappen op de weg worden van 14 tot en met 21 augustus gereden.