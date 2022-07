Sébastien Haller laat tumor in teelbal verwijderen, Dortmund-spits is maanden out

Het was vorige week een donderslag bij heldere hemel: bij een controle werd een tumor ontdekt bij Sébastien Haller, de man die Erling Haaland moest doen vergeten bij Dortmund.

Haller is intussen geopereerd en die ingreep is goed verlopen, laat Dortmund weten. "De volgende stap in zijn herstel is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende behandelingen", zegt sportief directeur Sebastian Kehl.

"Wel staat vast dat we Sébastien enkele maanden zullen moeten missen. Zodra we daar meer details over hebben, zullen we dat communiceren."



Kehl wilde niet kwijt of het om een goed- of kwaadaardig gezwel ging bij Haller, die vermoedelijk zal vervangen worden binnen de huidige kern. "Er zijn verschillende scenario's, maar we zullen alleen iemand halen als het echt klopt. Zoniet hebben we vertrouwen in de spelers die er nu al zijn."