Neymar kan opmerking van Thomas Meunier niet verkroppen: “Deze jongen praat te veel”

Ooit waren ze goeie maatjes in Parijs. Thomas Meunier en Neymar deelden drie jaar lang de kleedkamer bij PSG. De Belgische flankverdediger was in die periode zelfs te gast op de veelbesproken verjaardagsfeestjes van zijn ploegmaat.

Wellicht zullen er geen uitnodigingen meer volgen.

De oorzaak: een opgeblazen quote van Meunier in een interview met het Duitse kicker. Naast de verwachtingen voor het komende seizoen met Dortmund ging het daarin ook over Neymar.

Meunier deelde - zoals steeds - openlijk zijn mening over de turbulente carrière van de Braziliaan

.“Ik moet toegeven dat ik een grote fan was van Neymar toen hij bij Barcelona speelde”, liet de Rode Duivel optekenen. “De Remontada (tegen het PSG van Meunier, red.) was volledig zijn verdienste. Mocht ik tien jaar geweest zijn, had ik wellicht een poster van hem op mijn kamer.”

“Maar in Parijs is hij plots zijn magie verloren, volgens mij.”

Natuurlijk deed uitgerekend dat ene zinnetje snel de ronde op sociale media. En ook Neymar had het gespot bij een Braziliaans voetbalaccount.

De dribbelkont kon zijn jeukende vingers niet beheersen en zette Meunier met vijf woorden op zijn plaats: “Deze jongen praat te veel.”