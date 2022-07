Nederlandse tenniscoach Wenders voor 12 jaar geschorst wegens matchfixing

Wenders mag tot en met eind april 2033 niet deelnemen aan of coachen op officiële tennisevenementen die onder de bonden vallen. Hij moet bovendien een boete van 12.000 dollar, omgerekend zo'n 11.820 euro, betalen.

De Nederlander stond in het verleden de Nederlandse dubbelspecialiste Demi Schuurs bij. De 28-jarige Schuurs is momenteel de nummer 18 van de wereld in het dubbelspel.

The International Tennis Integrity Agency (ITIA) is verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit in het internationale tennis.