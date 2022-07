Kristen Faulkner zet iets recht: "Werkte niet op Wall Street, maar als investeerder. Maar koers is mijn passie"

"Natuurliefhebbers kunnen er wandelen en vissen. Er zijn mooie bergen en een mooie oceaan. Als je grote grizzlyberen en andere wilde dieren wil zien, kun je dat daar in alle veiligheid doen." Maar dat ruilde ze dus in voor Harvard. Hoe raakte ze daar binnen? "Ik heb heel hard gewerkt op school. Ik ging graag naar school en studeerde graag en hard." Na de studie kwam het werk. En daar wil ze graag iets rechtzetten: "Mensen zeggen dat ik op Wall Street werkte, maar dat klopt niet." "Ik had een heel andere job. We investeerden in beginnende start-ups. Denk aan de begindagen van Facebook, Airbnb, Dropbox of andere grote techbedrijven."

"Van loon van 6 cijfers naar 7.000 dollar"

Van de wereld van het geld naar de wereld van de fiets. Hoe ging dat dan voor de sportieve en bezige bij, die op Harvard het roeien had ontdekt? "Op een gratis workshop voor vrouwen in Central Park liet de organisator ons allemaal sprinten."





"Nadien kwam ze naar mij en zei me dat ik bij haar team moest komen. Wij rijden wedstrijden en trainen. Ik sloot me bij hen aan en reed mee in amateurkoersen."



"Ik leerde er om in een peloton en op een lint te rijden, hoe ik energie moest sparen..."



Het was een grote stap voor Faulkner, niet in het minst financieel. "Toen ik begon met fietsen, ben ik zeker minder gaan verdienen."



"Dat wist ik van tevoren, maar ik was zo gepassioneerd. Ik wist dat ik de rest van mijn leven nog als investeerder kon werken. Maar ik heb maar 1 leven en ik ben nu in de twintig. Ik wou achteraf geen spijt hebben."



"In mijn vorige job verdiende ik een loon met 6 cijfers, mijn eerste jaarloon in de koers was 7.000 dollar. Dat was een beduidend verschil. Ik kon er niet van leven, dus combineerde ik in het begin mijn werk met de fiets."



In 2016 begon ze met fietsen, in 2020 werd ze prof. Het wielerleven vraagt veel opofferingen. "Ik was voor het laatst thuis met kerst. Ik wou dat ik vaker terug kon gaan." Haar ouders maakten van de nood een deugd en reizen hun dochter achterna. Onze man had een emotionele boodschap van mama en papa Faulkner.



"Ik mis ze heel erg, maar voel hun liefde en steun. Dat betekent veel voor mij."