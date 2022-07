Julie De Wilde behoudt witte trui: "Ondanks de pech heb ik me vandaag wel geamuseerd"

Na 4 etappes rijdt Julie De Wilde (Plantur-Pura) nog steeds in de witte trui rond in de Tour de France Femmes. Toch was dat vandaag lang niet altijd zeker, de jonge renster kende namelijk pech op een gravelstrook.

Er was vooraf veel te doen over de gravelstroken die over het parcours verspreid lagen. Al vond Julie De Wilde het blijkbaar geen probleem om ze te trotseren.

"Ik vond het eigenlijk wel leuk. Die laatste strook was wel gevaarlijk en lag er echt slecht bij, maar op zich lagen die stroken mij wel."

"Ik had deze nacht gedroomd dat ik vandaag een platte band ging hebben en vandaag was het ook zo. Ik heb me ondanks de pech toch geamuseerd en ben blij dat ik de witte trui heb kunnen veiligstellen", besluit de jonge renster.