Wielerploeg DSM bevestigt het vertrek van topsprintster Wiebes, naar ploeg Kopecky?

Wiebes is hot dit jaar. Ze won in 2022 al 15 keer en stak ook het eindklassement van de RideLonden-Surrey Classic op zak. Ze won de 3 ritten in Londen, enkele weken geleden ook 4 stuks in de Baloise Ladies Tour.



In ons land was ze ook al de beste in de GP Oetinge, Nokere Koerse en de Scheldeprijs, maar de climax volgde zondag op de Champs-Elysées, waar ze de eerste gele trui van de Tour de France Femmes verdiende.



"Lorena is een goede renster met een fenomenale sprint", zegt een woordvoerster van Team DSM, die de naam van Wiebes' nieuwe ploeg niet wil noemen.



"We wilden heel graag met haar blijven werken, maar ze kreeg een aanbod dat ze niet kon weigeren. We respecteren dat. We zijn trots op alles wat onze vrouwenploeg met Lorena heeft bereikt en kijken ernaar uit om het jaar met nog veel meer successen af te sluiten."



Wiebes rijdt sinds de zomer van 2020 voor de DSM-ploeg. Daarvoor kwam ze uit voor Parkhotel Valkenburg. Ze verliet die ploeg na een juridisch conflict.