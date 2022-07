Vroege vluchter Davide Ballerini sprint naar de zege in 4e rit Ronde van Wallonië

Het was al van 27 februari 2021 geleden dat Davide Ballerini de bloemen nog eens mee naar huis kon nemen. De Italiaan boekte die dag de mooiste zege uit zijn carrière in de Omloop Het Nieuwsblad.

In een lastige heuveletappe, die de renners van Durbuy naar Couvin leidde, koos Ballerini om te anticiperen en mee te gaan in de vroege vlucht. Een meer dan geslaagd plan, want daardoor overleefde de Italiaan de pittige klimmetjes in de finale.

Vanuit het peloton werd er slag om slinger gedemarreerd. De leider in het algemeen klassement, Robert Stannard, moest alle zeilen bijzetten om zijn leiderstrui te behouden.

De Australiër van Alpecin-Deceuninck moest zijn eerste achtervolger, Mattias Skjelmose Jensen, laten gaan toen die als enige het gat met de koplopers kon dichten.

De Deen van Trek-Segafredo reed zich volledig leeg om de leiderstrui te veroveren, maar kwam uiteindelijk enkele seconden te kort. Davide Ballerini won de sprint tegen zijn medevluchters met veel overmacht.

In hun zog bleek Biniam Girmay de snelste sprinter van het peloton. Met Milan Menten (8e) en Sep Vanmarcke (10e) eindigden er nog twee Belgen in de top tien.