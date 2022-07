Uttrup Ludwig haar enthousiaste zelve bij Maarten: "Het jaar van het Deense wielrennen"

"Het is ongelooflijk. Het is een dag die ik me nog lang zal herinneren." Uttrup Ludwig was uren na de rit nog steeds dolgelukkig.

"Ik hing constant een beetje aan de rekker in de laatste 20 kilometer", analyseerde ze de finale. "Op het einde zat ik in het wiel van Marianne Vos. Ik dacht: 'Dit is goed. Dit is het juiste wiel.'"

Het is een ferme opsteker voor de ploeg na het wegvallen van Marta Cavalli gisteren. "Ik ga haar hier zien in het hotel. We gaan met haar vieren, heel leuk. Deze overwinning is voor haar en het team. Gisteren was een vreselijke dag. Maar we zijn blijven vechten en zijn er in blijven geloven."