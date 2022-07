Stefan Everts: "Zo weinig organisaties en circuits, da's om te janken"

Veel belangstelling, maar toch kopzorgen

Zo'n 11.000 enthousiaste fans zijn naar het circuit in Lommel afgezakt. De meeste komen voor Jago Geerts, de leider in de WK-tussenstand in de MX2-klasse, zeg maar de tweede klasse in het motorcrossen. Maar ook Liam Everts, zoon van legende Stefan Everts, kan op een grote schare supporters rekenen.

Organisator Johan Boonen spreekt van een groot succes: "De publieke belangstelling is opnieuw groot. Dat is uiteraard te danken aan de jonge Belgen die weer aan de top meedraaien, maar ook crossers uit buurlanden Frankrijk en Nederland doen het goed. Dus het is weer zoals vroeger!"

Maar volgens 10-voudig wereldkampioen Stefan Everts is er nog geen reden voor een hoerastemming. "De sport bloedt langzaam dood. Als je ziet hoe weinig circuits en organisaties er nog zijn in België, dan is dat om bij te janken."

De circuits in Hélécine en Olmen moesten sluiten en ook Lommel heeft problemen door de strenge milieuwetgeving. "Het is heel erg", reageert ook Liam Everts. "Ik moet voor mijn land rijden in de Motorcross de Naties, maar we krijgen er niks voor terug."