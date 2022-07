Roekeloze (?) Australische Nicole Frain verdedigt zich: "Ik kon geen kant op"

Kort na de finish had Nicole Frain nog gezegd "dat ze dacht dat er een gaatje was". Na wat bezinning gaf ze volgende versie van de feiten.

"Ik had hard moeten werken om terug te keren in het peloton. Helaas had ik niet door dat er een andere crash was gebeurd. Mijn ploeggenote kon nog naar links uitwijken, maar ik kreeg die kans niet, omdat ik het niet had gezien."

"Dit betekende dat ik over de renster viel die op de grond lag (Cavalli). Ik deed mijn best om haar te vermijden, maar ik kon geen kant op."

"Uiteraard was dit nooit mijn bedoeling. Mijn excuses aan alle betrokkenen. Ik heb zelf ook pijn, maar ik kon gelukkig wel weer op mijn fiets stappen." Frain is dinsdag ook gewoon van start gegaan in de 3e etappe.